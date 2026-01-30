;

Conocida industria alimentaria chilena apuesta por Estados Unidos: llevará marcas icónicas al mercado

El envío piloto busca responder a la demanda de la comunidad latina y evaluar una futura expansión a otros estados del país.

Javiera Rivera

La reconocida industria alimentaria Nestlé Chile avanza en su estrategia de internacionalización con un nuevo modelo de exportación hacia Estados Unidos (EE.UU.).

La empresa concretó el primer envío directo de chocolates fabricados en el país al mercado norteamericano, con el objetivo de atender la creciente demanda de la comunidad latina y especialmente de chilenos residentes.

El primer embarque, incluyó cerca de 60 mil unidades de productos como Sahne-Nuss, Super 8, Trencito, Chokita y Tritón, los que ya se encuentran disponibles en tiendas físicas y plataformas digitales especializadas en productos de origen latino en EE.UU.

A diferencia del esquema tradicional, en el que las exportaciones se realizan a través de filiales, esta operación se ejecutó de manera directa desde Chile, marcando un hito para la operación local y reforzando el posicionamiento del país como un hub exportador.

La distribución inicial se concentró en el estado de Florida, donde se estima que viven más de 150 mil chilenos, además de una amplia comunidad latina. El ingreso se realizó principalmente a través de canales étnicos, tanto en retail físico como en comercio electrónico.

Productos icónicos como Sahne-Nuss, Super 8 o Trencito van a llegar a Estados Unidos de manera directa, con un envío formal y planificado desde nuestra operación en Chile”, explicó Rodrigo Camacho, presidente ejecutivo de Nestlé Chile.

Según indicó el ejecutivo, esta estrategia responde tanto a una oportunidad comercial como a la intención de consolidar a Chile como un polo exportador relevante dentro de la red productiva de la compañía.

Además, el envío funciona como un proyecto piloto, cuyo desempeño será evaluado antes de ampliar la cobertura a otros estados del país, como Nueva York y la costa Este.

