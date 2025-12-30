;

Pastor Rocha, un venezolano y una mujer: filtran nombres de los humoristas para el Festival de Viña 2026

Una reconocida periodista de espectáculos reveló los nombres de los encargados de llevar la comedia a la Quinta Vergara.

Alejandro Basulto

Archivo: Agencia Uno

Archivo: Agencia Uno / FRANCISCO VICENCIO / AGENCIAUNO

El bloque humorístico del Festival de Viña del Mar 2026 comienza a tomar forma a menos de dos meses de su inicio. Y es que, como cada año, las rutinas cómicas serán uno de los puntos más comentados por el exigente público de la Quinta Vergara.

Según información entregada por Cecilia Gutiérrez en el programa Primer Plano el pasado 28 de diciembre, ya existiría una lista prácticamente definida de humoristas que subirán al escenario en esta edición se desarrollará entre el 22 y el 27 de febrero y que contará con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Revisa también:

ADN

Entre los nombres mencionados destacan Stefan Kramer y Rodrigo Villegas, ambos con experiencia en el festival. A ellos se sumarían Asskha Sumatra, Esteban Düch, Piare con P y Pastor Rocha, comediantes que han ganado popularidad en redes sociales y plataformas digitales.

Por ahora, los únicos oficialmente confirmados son Kramer y la transformista Asskha, quien aseguró su participación tras imponerse en la competencia humorística Coliseo, de Mega.

En la versión anterior del festival, el humor estuvo marcado por figuras como Edo Caroe, Chiqui Aguayo, Juan Pablo López, Pedro Ruminot, Pam Pam y el venezolano George Harris, quien protagonizó uno de los momentos más tensos al no conectar con el público, lo que al final desencadenó que terminara yéndose entre pifias.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad