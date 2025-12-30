Pastor Rocha, un venezolano y una mujer: filtran nombres de los humoristas para el Festival de Viña 2026

El bloque humorístico del Festival de Viña del Mar 2026 comienza a tomar forma a menos de dos meses de su inicio. Y es que, como cada año, las rutinas cómicas serán uno de los puntos más comentados por el exigente público de la Quinta Vergara.

Según información entregada por Cecilia Gutiérrez en el programa Primer Plano el pasado 28 de diciembre, ya existiría una lista prácticamente definida de humoristas que subirán al escenario en esta edición se desarrollará entre el 22 y el 27 de febrero y que contará con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Entre los nombres mencionados destacan Stefan Kramer y Rodrigo Villegas, ambos con experiencia en el festival. A ellos se sumarían Asskha Sumatra, Esteban Düch, Piare con P y Pastor Rocha, comediantes que han ganado popularidad en redes sociales y plataformas digitales.

Por ahora, los únicos oficialmente confirmados son Kramer y la transformista Asskha, quien aseguró su participación tras imponerse en la competencia humorística Coliseo, de Mega.

En la versión anterior del festival, el humor estuvo marcado por figuras como Edo Caroe, Chiqui Aguayo, Juan Pablo López, Pedro Ruminot, Pam Pam y el venezolano George Harris, quien protagonizó uno de los momentos más tensos al no conectar con el público, lo que al final desencadenó que terminara yéndose entre pifias.