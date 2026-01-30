;

VIDEO. Claudia Schmidt reveló íntimos detalles de su relación con Benjamín Vicuña: “Quería estar todo el tiempo...”

La modelo uruguaya participó en el último episodio del podcast ‘¿Seré weon?’ donde dejó boquiabiertos a los panelistas.

Nicolás Lara Córdova

Claudia Schmidt reveló íntimos detalles de su relación con Benjamín Vicuña: “Quería estar todo el tiempo...”

El pasado jueves, la modelo uruguaya Claudia Schmidt participó en el nuevo episodio del podcast ‘¿Seré weon?’ donde le compartió a Chelipe y a Danilo 21 un íntimo detalle de su relación con Benjamín Vicuña.

En dicho episodio, la ex Morandé con Compañía junto al panel estaban analizando un estudio relacionado con el atractivo sexual masculino, cuando de un momento a otro ella señaló al actor chileno.

En aquel momento, Schmidt aclaró que ella tuvo una relación en la cual tuvieron “buenos momentos”. Después, sin que nadie le preguntara, la uruguaya aseguró que Vicuña era “el único hombre que conocí adicto al sexo” que conoció.

Esta revelación generó impacto en el panel, quienes quedaron boquiabiertos con la frase que dijo la modelo.

Danilo quiso saber más detalles preguntado “¿Porque quería hacerlo más veces o por el tiempo prolongado?" a lo que ella respondió: “Él era un hombre siempre tenía esa adicción, lo único que quería era estar todo el tiempo”.

“¡No te soltaba más!“, le dijo Danilo, a lo que Schmidt confirmó eso.

Revisa el momento a continuación:

