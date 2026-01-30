Polémica en Estados Unidos por el estreno de millonaria película sobre Melania Trump: autoridades justifican su lanzamiento

Estados Unidos sigue atravesando un momento bastante complejo y particular a nivel interno, más allá de lo que pueda estar viviendo y tramando más allá de sus fronteras.

Sin embargo, en la Casa Blanca siempre hay tiempo para realizar otras actividades recreativas incluso cuando la situación en las calles es muy tensa.

Esto es precisamente lo que ocurre con Melania Trump, quien recientemente estrenó un llamativo documental que ha despertado el interés global y generado gran controversial.

La primera dama estadounidense llegó a un acuerdo millonario con Amazon MGM Studios ($75 millones de dólares entre producción y promoción) para publicar esta pieza audiovisual que hoy está dando mucho de qué hablar.

Sin embargo, los principales análisis no pasan precisamente por la crítica al proyecto como propuesta cinematográfica ni de una biografía, sino más bien se alzan como una crítica a la creación de la idea desde un comienzo y los beneficios que se pueden llegar a obtener.

Asimismo, como era de esperarse, el Presidente Donald Trump tomó un rol activo en torno a la publicidad del filme y resaltó el “glamour” del lanzamiento. Esto, a pesar de que muchos cuestionan la millonaria inversión realizada.

El evento organizado para el estreno, en el Centro John F. Kennedy de Artes Escénicas, reunió a figuras clave del Gobierno en un contexto de tensiones económicas y políticas, avivando las críticas entre la ciudadanía.

Controversia económica

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, justificó la inversión de Amazon al calificar el proyecto como “un aspecto inestimable” por su valor educativo e histórico.

Además, hizo hincapié en la figura de Melania, enfatizando que se trata de “la primera dama de los Estados Unidos” y que “valdrá la pena la inversión”.

Ante preguntas sobre si los US$40 millones pagados por los derechos y los US$35 millones adicionales en marketing representaban un intento de Jeff Bezos por favorecer al gobierno, Trump respondió: “No lo sé, la verdad. No estoy involucrado”.

El mandatario defendió la cinta catalogándola como “una película muy importante” que muestra “la vida en la Casa Blanca”, siendo algo que considera “muy relevante”.

Ante otras preguntas directas, respondió evadiendo responsabilidad y aludiendo a nombres propios, incluso recordando a expresidentes: “Creo que tienes que ir y preguntarle al presidente Obama, a quien pagaron mucho dinero y no ha hecho nada”.

Crítica especializada con guiño a Chile

Daniel D’Addario (@DPD_), corresponsal jefe de Variety y jurado de los Premios Peabody, escribió una reflexión sobre Melania cuestionando el contenido de fondo y las inconsistencias detrás de todos sus acuerdos económicos.

"Melania es aburrido. Entonces, ¿Por qué Amazon pagó $75 millones de dólares para adquirirlo y comercializarlo?“, comenzó planteando al inicio de su crítica y análisis.

Pero en un desglose más profundo lo describió como “un intento de mirar más allá de la imagen de una persona que se niega rotundamente a la introspección, una confesión de verdad llevada a cabo por alguien con una aversión constitucional al acto de confesa".

“Parece una película de Pablo Larraín, ese gran documentalista de la celebridad femenina tras Jackie y Spencer; menos la catarsis cuando nuestra gran diva tiene una catarsis emocional o expresa una emoción. Y es muchas cosas, pero no es una película de $75 millones de dólares”, añadió.

Por otra parte, indicó que “cualquier beneficio que la administración Trump obtenga del mensaje de Melania, tal como se proyecta en las pantallas de cine de todo el país, parece minúsculo comparado con la ganancia material (económica)“.