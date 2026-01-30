FOTO. Avanza remodelación de Plaza Egaña para sumar áreas verdes y reducir superficie de cemento
Proyecto municipal transforma 660 m² con jardines y nuevos árboles. Las primeras intervenciones generan reacciones dispares en el barrio.
En diciembre pasado, la Municipalidad de Ñuñoa dio a conocer un proyecto de reconstrucción para transformar Plaza Egaña, un lugar que ha estado en el centro de la controversia desde su reinauguración en 2019.
La configuración actual del espacio se consolidó con la entrada en operación de la Línea 3 del Metro, que incorporó una amplia explanada de hormigón.
Sebastián Sichel, el alcalde de la comuna, tuvo una opinión crítica al respecto y sostuvo la necesidad de modificarlo. “Lo que se busca básicamente es transformarla. Hoy día es una planicie de cemento seca”, declaró.
Frente a esto, el municipio impulsó un plan de remodelación que contempla intervenir cerca de 660 metros cuadrados, reemplazando baldosas y jardineras por un gran jardín urbano e incorporando nuevos árboles para generar sombra.
Bastián, quien trabaja en las cercanías, fue crítico con el resultado inicial. “La plaza estaba fea con lo que hicieron y ahora está llena de piedras, no sé para qué sirven”, afirmó para The Clinic, y agregó que “uno necesita el pasto, áreas verdes, no piedras”.
Una visión similar expresó Pilar Catalán, locataria de un kiosco en una de las esquinas desde hace cinco años, quien comentó para el mismo medio que: “Creo que faltarían más arbolitos, no plantas chicas”.
Otros, en cambio, valoran el proceso y esperan un resultado positivo. Alfredo Contreras, que atiende un restaurante frente a la plaza desde hace dos décadas, señaló: “Antiguamente había más arbolitos, pero creo que la remodelación ha sido para mejor.Yo creo que va bien encaminado, el barrio se está modernizando”.
