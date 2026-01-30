;

“A los hinchas solo puedo decirles gracias por haber venido en gran número, había un lindo marco”

En conferencia de prensa, Francisco Meneghini se refirió a los incidentes que marcaron su debut oficial como entrenador de la Universidad de Chile.

Francisco Meneghini no tuvo el debut que hubiera soñado como entrenador de la Universidad de Chile, rescatando apenas un sufrido empate ante Audax Italiano en el inicio del Campeonato Nacional, en un duelo marcado por los graves incidentes ocurridos en la Galería Sur del Estadio Nacional.

“Paqui” intentó analizar el desarrollo del juego en la conferencia de prensa post partido, pero terminó poniendo el foco en los serios problemas que se originaron en las tribunas, aunque igualmente destacó el carácter mostrado por su equipo.

Accidentado es una buena palabra para describir el partido. Tuvo demasiados condimentos que no tuvieron que ver con el juego y, en ese contexto, destaco mucho el carácter del equipo. Ante una adversidad muy marcada, el equipo mostró ganas”, comenzó señalando el DT argentino.

“Recién hablé con el plantel para destacar el esfuerzo físico y mental que hicieron. Para mí mismo fue complicado mantenerme enfocado, veíamos lo que pasaba afuera… son muchos matices, pero el equipo siempre estuvo presente”, agregó.

Al ser consultado sobre si el partido merecía ser suspendido por los desmanes, explicó: “No conozco en profundidad cómo son los protocolos. Sí escuchaba por los altoparlantes que se iban dando advertencias para no continuar y después también para desalojar. Nosotros tratábamos de estar con los jugadores, que se mantuvieron concentrados. Lamento que haya pasado lo que pasó; el fútbol tiene que ser una fiesta y hoy hubo cosas que no estuvieron bien”.

Además, le dejó un mensaje a los hinchas que sí apoyaron al equipo durante el encuentro. “A los aficionados solo puedo decirles gracias por haber venido en gran número, había un lindo marco. Imagino la frustración de todos: nosotros vinimos a jugar el partido, los hinchas a apoyarnos, y cuando se dan este tipo de situaciones no le sirve a nadie”, sentenció Meneghini.

