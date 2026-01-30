“El árbitro me dijo que le pegué un codazo... espero que se pueda apelar y que me quiten la roja”

Juan Martín Lucero vivió un debut para el olvido con Universidad de Chile. El delantero de 34 años ingresó en el minuto 72 por Octavio Rivero y en el 92′ fue expulsado por una infracción contra Enzo Ferrario.

Tras el encuentro, Lucero conversó en zona mixta y dio sus impresiones sobre su primer partido oficial con los ‘azules’.

“Sin duda no es lo que esperaba, pero es parte del fútbol. Lo importante es que el equipo no perdió, jugó bien a pesar de las dos expulsiones. Creo que desde los 20 minutos del primer tiempo y luego la expulsión mía se hace muy difícil en el fútbol de hoy, pero el equipo respondió y estuvo a la altura”, comentó.

Sobre el recibimiento de los fanáticos de Universidad de Chile, el delantero argentino confesó que esta fue buena, pero que " es una lastima los incidentes que pasaron, pero bueno, ojalá se encuentre una solución para todo esto”.

“Hay un montón de familias, la gente viene a ver un espectáculo de fútbol y que pasen estas cosas no está bueno, pero todo tiene un porqué”, complementó.

Al respecto de su expulsión, Lucero comentó que “el árbitro me dijo que le pegué un codazo, pero claramente no fue un codazo, el VAR no lo llama, no sé por qué. Estaba nervioso, ansioso, espero que se pueda apelar y que me quiten la roja”.

Finalmente, el delantero de Universidad de Chile fue consultado sobre si logró conversar con Francisco Meneghini.

“No hablé con Paqui, lo haremos mañana con más calma”, cerró.