VIDEO. Prime Video estrena una de sus series más exitosas de los últimos años completamente gratis en YouTube

La compañía publicó todos los capítulos de la primera temporada con su doblaje en español latino.

José Campillay

Desde hace ya varios años que Prime Video viene compitiendo de muy buena manera en el duro mercado de las compañías de streaming, con importantes títulos que logran llamar la atención del público.

Ahora, en una interesante jugada para cautivar a nuevos suscriptores y reencantar a aquellos que quizás han dejado el servicio de lado, anunciaron una importante noticia.

Desde el servicio de Amazon publicaron una de sus series más exitosas del último tiempo de forma completamente gratuita a través de su canal de YouTube.

Se trata nada más y nada menos que de Fallout, el programa que adapta en formato televiso el clásico videojuego de Bethesda Softworks e Interplay Entertainment.

Todos los capítulos de la primera temporada, que marcó un hito y estableció récords para la plataforma, están disponibles con su doblaje en español latino sin costo adicional ni recortes.

Un punto a destacar es que esta acción llega justo durante la emisión de su segunda temporada, estrenada el 16 de diciembre de 2025 y que liberará su último capítulo el próximo martes 3 de febrero.

De esta manera, buscan cautivar a más espectadores que se motiven con la historia de Fallout, justo en un momento clave donde la serie perdió un número importante de visualizaciones en comparación a su primera tanda.

Para ver los capítulos de forma gratuita en YouTube solo se debe acceder al canal oficial de Prime Video (la playlist directamente AQUÍ).

Asimismo, para continuar con la temporada 2, es necesario suscribirse a la cuenta de Amazon.

