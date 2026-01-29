;

Salida dominical de Maturana: ¿Qué día tendrá el beneficio el carabinero condenado por cegar a la senadora Campillai?

Tal como adelantó Radio ADN en los últimos días, el ex funcionario policial consiguió tener libertad un día a la semana.

Gonzalo Miranda

Matías Castillo

Fabiola Campillai por detención de excarabinero Patricio Maturana

Convulsionadas horas ha tenido Gendarmería en los últimos días luego de que Radio ADN adelantara que Patricio Maturana, ex carabinero condenado por apremios ilegítimos y lesiones graves contra la senadora Fabiola Campillai, solictara el beneficio carcelario de salida dominical.

Según información, la gestión del beneficio ocurrió después de una visita sorpresa al penal del director de Gendarmería, Rubén Pérez. Días antes, el oficial se había reunido con el Presidente electo para tratar la modernización del sistema penitenciario. La cercanía de los hechos ha generado atención pública, pero no hay constancia de que la materia se haya tratado en esa cita.

Cabe recordar que, según había indicado previamente Gendarmería en una respuesta difundida, el otorgamiento del beneficio aún no se encontraba definido. Sin embargo, con la resolución adoptada por el consejo técnico, la salida dominical quedó finalmente autorizada.

Dicho lo anterior, siempre según información de Radio ADN, la primera salida dominical de Maturana se concretará el próximo domingo 8 de febrero.

“Los internos condenados, previo informe favorable del Consejo Técnico del respectivo establecimiento penitenciario y a partir de los doce meses anteriores al día en que cumplan el tiempo mínimo para optar a la libertad condicional, podrán solicitar autorización al alcaide para salir del establecimiento los domingo, sin custodia, por un período de hasta quince horas por cada día”, indica el reglamento de Gendarmería.

