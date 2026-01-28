;

El año exacto en que la población de Chile comenzará a disminuir: esto dice el Censo más reciente

Hacia el año 2070, los habitantes en el país sería de unos 17 millones de habitantes.

Pablo Castillo

08 DE ABRIL DE 2024/VIA DEL MAR Censo 2024 FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

08 DE ABRIL DE 2024/VIA DEL MAR Censo 2024 FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO / Manuel Lema Olgun

A menos de dos años del Censo de Población y Vivienda 2024, el Gobierno dio a conocer este martes las nuevas estimaciones y proyecciones de la población en Chile.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el país alcanzaría una población total de 20.150.948 personas en 2026.

Revisa también

ADN

El informe también advierte un cambio estructural en la dinámica demográfica: el crecimiento natural (diferencia entre nacimientos y defunciones) pasaría a ser negativo a partir de 2028.

Según las proyecciones, el país alcanzaría su punto máximo hacia 2035, con 20.643.490 habitantes, lo que equivale a un crecimiento de 2,4% respecto de 2026.

A partir de 2036, en cambio, se anticipa un descenso paulatino de la población, que llevaría a Chile a situarse en torno a los 17 millones de habitantes hacia 2070.

Cambios en la cantidad de hijos

En materia de fecundidad, el INE confirmó un “acelerado descenso” en las últimas décadas. Mientras en 1992 se estimaban 2,4 hijos por mujer, a comienzos de los años 2000 la cifra ya había caído por debajo del nivel de reemplazo poblacional, fijado en 2,1 hijos por mujer.

Las proyecciones indican que la Tasa Global de Fecundidad (TGF) descendería hasta 0,97 hijos por mujer en 2025, continuando a la baja hasta mediados de la próxima década. Posteriormente, se espera una recuperación gradual que permitiría alcanzar niveles cercanos a 1,2 hijos por mujer hacia el final del período proyectado.

La esperanza de vida al nacer mantiene una tendencia sostenida al alza. Si en 1992 una persona vivía en promedio 74,6 años, para 2070 se proyecta una esperanza de vida de 88,4 años, con diferencias por sexo: 86,7 años en hombres y 90,2 en mujeres.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad