El año exacto en que la población de Chile comenzará a disminuir: esto dice el Censo más reciente

A menos de dos años del Censo de Población y Vivienda 2024, el Gobierno dio a conocer este martes las nuevas estimaciones y proyecciones de la población en Chile.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el país alcanzaría una población total de 20.150.948 personas en 2026.

El informe también advierte un cambio estructural en la dinámica demográfica: el crecimiento natural (diferencia entre nacimientos y defunciones) pasaría a ser negativo a partir de 2028.

Según las proyecciones, el país alcanzaría su punto máximo hacia 2035, con 20.643.490 habitantes, lo que equivale a un crecimiento de 2,4% respecto de 2026.

A partir de 2036, en cambio, se anticipa un descenso paulatino de la población, que llevaría a Chile a situarse en torno a los 17 millones de habitantes hacia 2070.

Cambios en la cantidad de hijos

En materia de fecundidad, el INE confirmó un “acelerado descenso” en las últimas décadas. Mientras en 1992 se estimaban 2,4 hijos por mujer, a comienzos de los años 2000 la cifra ya había caído por debajo del nivel de reemplazo poblacional, fijado en 2,1 hijos por mujer.

Las proyecciones indican que la Tasa Global de Fecundidad (TGF) descendería hasta 0,97 hijos por mujer en 2025, continuando a la baja hasta mediados de la próxima década. Posteriormente, se espera una recuperación gradual que permitiría alcanzar niveles cercanos a 1,2 hijos por mujer hacia el final del período proyectado.

La esperanza de vida al nacer mantiene una tendencia sostenida al alza. Si en 1992 una persona vivía en promedio 74,6 años, para 2070 se proyecta una esperanza de vida de 88,4 años, con diferencias por sexo: 86,7 años en hombres y 90,2 en mujeres.