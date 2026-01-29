;

VIDEO. La UC presenta su nueva camiseta alternativa para 2026: detalles, precio y dónde comprar

Los cruzados dieron a conocer la segunda indumentaria que utilizarán durante la presente temporada.

Bastián Lizama

Universidad Católica presentó su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026. De la mano de Puma, el elenco cruzado dio a conocer el diseño de la segunda indumentaria que usará el equipo en sus partidos como visitante.

“Los Guardianes de la Franja tienen una nueva armadura para las batallas de visita. Inspirada en un estilo clásico y hecha para representar a los Cruzados en todas partes", escribió la marca alemana en redes sociales.

La nueva camiseta de la UC tiene como gran novedad el regreso de los colores rojos y azules, que hasta hace algunos años ocupaba el cuadro precordillerano como tenida alternativa.

“El diseño está inspirado en los años 90, una década recordada en la historia de Universidad Católica por los grandes equipos y estrellas que vistieron la franja”, detalló Puma en un comunicado.

La estética de la equipación pone en primer plano los colores históricos del club: azul, blanco y rojo, evocando una de las épocas y recordadas por la hinchada cruzada, con participaciones importantes en copas internacionales, jugadores icónicos y grandes victorias ante sus archirrivales.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar la nueva camiseta de Universidad Católica?

La nueva camiseta alternativa de Universidad Católica para la temporada 2026 ya está a la venta en las tiendas Puma a lo largo del país y en el sitio web Puma.com.

En cuanto a los precios, la indumentaria para hombre tienen un valor de $69.990, mientras que la camiseta para mujer cuesta $64.990.

