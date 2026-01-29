La decisiva sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP para el futuro de San Antonio Unido y Deportes Melipilla / Agencia Uno

Este jueves asoma como un día clave para el futuro deportivo de San Antonio Unido y Deportes Melipilla.

Todo luego que ambos elencos fueron sancionados con el último lugar en la Segunda División Profesional por acumular incumplimientos en el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales.

Los dos elencos apelaron, más aún con el estatus de AC Barnechea aún en duda, pues tras perder en su reclamo ante la Corte Suprema, la ANFP todavía no resuelve si desafiliarán o no a los huaicocheros.

Al margen de lo anterior, este jueves, a contar de las 19:00 horas, y de forma telemática, sesionará la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

En la instancia se verán los argumentos de ambas partes, a la espera de llegar a un acuerdo en los próximos días respecto al fallo con tal de saber cuál de los dos equipos seguirá en la Segunda División Profesional en 2026 o si ambos bajan al fútbol amateur.a