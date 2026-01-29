;

Se define el futuro de una de las grandes promesas de La Roja: contrato hasta 2028

Palestino anunció la renovación de Ian Garguez, lateral que destacó en el último Mundial Sub 20 y ya suma convocatorias en la selección chilena adulta.

Ian Garguez se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol chileno. En 2025, el lateral derecho disputó el Mundial Sub 20 de Chile, donde anotó un gol en el partido inaugural, y además recibió su primera convocatoria a La Roja adulta bajo el interinato de Nicolás Córdova.

Ahora, en pleno mercado de fichajes, el joven futbolista definió su futuro y acordó la renovación de su contrato con Palestino hasta 2028, por lo que seguirá ligado a la tienda árabe por las próximas tres temporadas.

“El lateral derecho de 20 años debutó profesionalmente el 2024 y, desde entonces, ha sumado una experiencia importante en el primer equipo, acumulando 36 partidos oficiales con la camiseta de Palestino”, destacó el elenco de colonia en redes sociales.

“Sus destacadas actuaciones en el fútbol chileno y Copa Sudamericana que lo llevaron a disputar el Mundial Sub 20 con la selección chilena y convocatorias en la adulta”, añadió el club.

En la última campaña de Palestino, Garguez jugó 26 entre el Campeonato Nacional, Copa Chile y Sudamericana, convirtiendo dos goles y aportando tres asistencias. Estos números lo convirtieron en una de las grandes oportunidades del mercado, aunque finalmente seguirá en La Cisterna por varios años más.

