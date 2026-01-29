;

VIDEO. A la espera de recibir tres partidos seguidos: así luce el pasto del Estadio Nacional

ADN Deportes estuvo a ras de cancha en el recinto de Ñuñoa y pudo apreciar el gran estado en que se encuentra el césped.

El Estadio Nacional vuelve a posicionarse como el recinto deportivo más importante del país para el desarrollo de diversas disciplinas, entre ellas el fútbol, con la Universidad de Chile como su principal usuario.

De hecho, para este jueves y los dos días siguientes ya hay eventos confirmados para el público azul: el partido de despedida de José “Pepe” Rojas, el duelo entre la U y Audax Italiano por la Liga de Primera y el amistoso del equipo femenino ante River Plate.

Ante este escenario, surge la duda sobre el estado del césped del “Coliseo” de Ñuñoa. El equipo de ADN Deportes tuvo la posibilidad de ingresar a ras de cancha y confirmar que el pasto se encuentra en perfectas condiciones.

Si bien el cambio de pasto natural a uno híbrido ha permitido mantenerlo en mejor estado frente a la alta cantidad de eventos, la interrogante es si el gramado será capaz de resistir tres partidos consecutivos, dos de ellos de fútbol profesional y uno de exhibición.

Cabe recordar que, tras las presentaciones de Bad Bunny, el césped había resultado dañado, pero gracias al trabajo realizado en las últimas semanas, actualmente luce en óptimas condiciones.

