La ciencia lo confirma: el duelo por una mascota puede ser tan profundo como el de un ser querido

En un país donde el 76% de los hogares tiene mascotas, el duelo por un animal sigue siendo poco comprendido.

Javiera Rivera

La pérdida de una mascota puede provocar un dolor emocional tan intenso y complejo como el fallecimiento de un familiar cercano.

Así lo concluye una reciente investigación liderada por el profesor Philip Hyland, de la Universidad de Maynooth, en Irlanda, que analizó el impacto psicológico del duelo asociado a la muerte de animales de compañía.

El estudio reveló que los síntomas del llamado Trastorno de Duelo Prolongado (PGD, por sus siglas en inglés) se manifiestan de manera prácticamente idéntica, independientemente de si la pérdida corresponde a una persona o a una mascota.

De esta forma, emociones como la tristeza profunda, el anhelo persistente y la ira presentan la misma intensidad y estructura clínica en ambos casos.

Los resultados muestran que un 21% de los participantes que había experimentado ambas pérdidas señaló la muerte de su mascota como el evento más angustiante de su vida.

Además, el 7,5% desarrolló síntomas compatibles con un cuadro de duelo prolongado tras la pérdida de un animal, una cifra comparable a la observada en distintos tipos de duelos humanos.

En Chile, estas conclusiones adquieren especial relevancia. De acuerdo con datos de Chilenografía, el 76% de los hogares del país convive con al menos una mascota, lo que refuerza su rol como parte central de la vida familiar. Sin embargo, el dolor por su partida suele ser socialmente minimizado.

Al respecto, la psicóloga de Clínica INDISA, Cristina Alcayaga, advierte que el fuerte vínculo cotidiano que se construye con los animales hace que su pérdida deba ser reconocida y validada.

“Frases como ‘era solo un animal’ pueden provocar aislamiento emocional y dificultar el proceso de sanación, aumentando el riesgo de un duelo patológico”, explica.

Finalmente, el estudio concluye que reconocer este dolor y abordarlo con empatía es clave para una recuperación saludable, destacando la importancia del acompañamiento profesional en los casos en que el sufrimiento se vuelve persistente o incapacitante.

