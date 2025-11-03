;

Cámara aprueba permiso laboral por muerte de mascotas: así funcionaría la nueva legislación

Los autores buscan compatibilizar el apoyo al duelo familiar con la protección de la productividad y el empleo.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en primer trámite constitucional un proyecto que otorga un día de permiso laboral remunerado a trabajadores y trabajadoras por el fallecimiento de su mascota o animal de compañía. La iniciativa, que ahora pasa al Senado, fue visada por 109 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones.

El texto incorpora al Código del Trabajo un permiso utilizable dentro de los 5 días siguientes al fallecimiento y solo para quien figure como dueño en el Registro Nacional de Mascotas (hoy circunscrito a perros y gatos). Para solicitarlo, el trabajador deberá avisar al empleador y exhibir la documentación que acredite la muerte del animal.

Como resguardo laboral, la norma exige devolver la jornada: el día concedido debe recuperarse dentro de los 90 días siguientes, manteniéndose el pago normal del sueldo. Con ello, los autores buscan compatibilizar el apoyo al duelo familiar con la protección de la productividad y el empleo.

En el debate, quienes respaldaron la medida destacaron que humaniza los entornos de trabajo y fija “reglas claras” (registro obligatorio y plazos definidos). Los detractores cuestionaron “humanizar” a los animales al nivel de parientes cercanos y sostuvieron que ya existen permisos que podrían usarse para estos fines.

De convertirse en ley, el beneficio regirá para trabajadores regidos por el Código del Trabajo y quedará supeditado a la inscripción previa de la mascota y a la restitución del día en el periodo establecido.

