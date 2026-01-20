¿Cuánto subieron las pensiones en enero? 1,3 millones de chilenos son beneficiados por dos nuevos aportes / Andrzej Rostek

A partir de este mes de enero 2026, más de 1,3 millones de pensionados reciben aumentos en los montos que reciben mensualmente. Hace pocos días empezó el pago del nuevo Seguro Social que incrementa jubilaciones en hasta un 35%.

Todo se enmarca en la Reforma Previsional y, en particular, en la implementación de dos nuevos apoyos: el Beneficio por Años Cotizados (BAC) y la Compensación por Expectativa de Vida (CEV), ambos dirigidos a personas que hayan cumplido 65 años de edad.

¿Cuándo subieron las pensiones de enero? Así funciona el BAC y la CEV

Beneficio por Años Cotizados (BAC)

Este aporte busca reconocer la trayectoria laboral formal de los pensionados y entrega 0,1 UF adicionales al mes por cada año cotizado, con un tope de 25 años (máximo 2,5 UF o casi $100.000 adicionales).

Más allá de la edad, hay otro requisito clave: Hombres con al menos 20 años de cotización (240 cotizaciones) y mujeres con un mínimo de 10 años (140 cotizaciones).

Pensión Mujer Compensación por Expectativa de Vida

Funciona como un aporte vitalicio para equiparar las pensiones con las de los hombres. El monto mínimo se fijó en 0,25 UF ($9.900, aproximadamente)

Según la autoridad, si se suman ambos beneficios, el aumento promedio para las personas es de unos $76.000 al mes.

Este aumento no requiere trámites adicionales, ya que el Instituto de Previsión Social (IPS) realizará el depósito de forma directa junto al pago habitual de la pensión. La mayoría de depósitos se concentra entre el día 15 y 20 de este mes.

¿Cómo consultar con RUT si me corresponden los beneficios del Seguro Social?

La consulta con RUT para saber si corresponde alguno de los apoyos económicos se puede realizar en el sitio web de ChileAtiende (pinchando aquí).

Una vez dentro hay que ingresar el número de identificación, la fecha de nacimiento y continuar con el botón de “Consultar”.

En caso de que estos beneficios no hayan sido asignados y se considere que se cumplen los requisitos, es posible ingresar un reclamo a través de un formulario, haciendo clic aquí. Se trata de una plataforma exclusiva para informar estas situaciones y las quejas por otros motivos deben dirigirse a la AFP o compañía de seguros que corresponda.