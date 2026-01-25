El Real Betis de Pellegrini pierde terreno en La Liga y cierra una semana para el olvido / Soccrates Images

El Real Betis de Manuel Pellegrini volvió a sufrir en sus salidas de Sevilla, consumando una semana de derrotas.

PARA LA SATISFACCIÓN DEL CHACHO Y LA PREOCUPACIÓN DEL INGENIERO: el argentino Lucas Boyé asistió a Carlos Vicente en el primer gol de la victoria 2-1 de Alavés a Betis por la fecha 21 de #LaLiga. pic.twitter.com/USomKEHYsP — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

Real Betis no pudo reaccionar y nuevamente fueron "madrugados", pues Toni Martínez amplió la ventaja para el Alavés al minuto 47.