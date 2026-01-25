VIDEO. El Real Betis de Pellegrini pierde terreno en La Liga y cierra una semana para el olvido
A la caída días atrás en Europa League se sumó este domingo una nueva derrota, ahora ante Alavés.
El Real Betis de Manuel Pellegrini volvió a sufrir en sus salidas de Sevilla, consumando una semana de derrotas.
Real Betis no pudo reaccionar y nuevamente fueron "madrugados", pues Toni Martínez amplió la ventaja para el Alavés al minuto 47.
