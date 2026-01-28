Operativo de emergencia: Bomberos despliega rescate por 9 personas desaparecidas en Cerro Manquehue

Un amplio operativo de emergencia desplegó Bomberos de Santiago durante la jornada de este martes en el cerro Manquehue, luego de que 9 personas quedaran extraviadas en el sector de la Quebrada de Agua de Palo, en la región Metropolitana.

Según información entregada por Mega Noticias, el hecho habría ocurrido a eso de las 08:00 horas cuando iniciaron el trayecto desde el Manquehuito.

Tras recibir el llamado de auxilio, cuatro voluntarios especializados iniciaron el ascenso con equipamiento técnico, hidratación y elementos de rescate para ubicar al grupo y asistirlo en el retorno al sendero principal.

En conversación con 24 Horas, Horacio Meléndez, miembro de la 14ª Compañía de Bomberos de Santiago, explicó que las personas se desviaron del camino habilitado, lo que les impidió continuar avanzando o regresar por sus propios medios.

“Salieron del sendero principal, avanzaron algunos metros y luego se dieron cuenta de que ya no era posible volver, por lo que realizaron el llamado a Bomberos”, señaló.

El voluntario detalló además que se logró establecer contacto con los afectados, lo que permitió determinar una ubicación aproximada y coordinar el despliegue del equipo de rescate.

El procedimiento se mantenía en desarrollo, mientras los equipos continuaban avanzando por la quebrada para completar el rescate en condiciones seguras.