;

Operativo de emergencia: Bomberos despliega rescate por 9 personas desaparecidas en Cerro Manquehue

El grupo logró contactar a personal de emergencia, lo que permitió activar un rápido operativo de búsqueda.

Javiera Rivera

24 HORAS

24 HORAS

Un amplio operativo de emergencia desplegó Bomberos de Santiago durante la jornada de este martes en el cerro Manquehue, luego de que 9 personas quedaran extraviadas en el sector de la Quebrada de Agua de Palo, en la región Metropolitana.

Según información entregada por Mega Noticias, el hecho habría ocurrido a eso de las 08:00 horas cuando iniciaron el trayecto desde el Manquehuito.

Tras recibir el llamado de auxilio, cuatro voluntarios especializados iniciaron el ascenso con equipamiento técnico, hidratación y elementos de rescate para ubicar al grupo y asistirlo en el retorno al sendero principal.

En conversación con 24 Horas, Horacio Meléndez, miembro de la 14ª Compañía de Bomberos de Santiago, explicó que las personas se desviaron del camino habilitado, lo que les impidió continuar avanzando o regresar por sus propios medios.

Revisa también

ADN

“Salieron del sendero principal, avanzaron algunos metros y luego se dieron cuenta de que ya no era posible volver, por lo que realizaron el llamado a Bomberos”, señaló.

El voluntario detalló además que se logró establecer contacto con los afectados, lo que permitió determinar una ubicación aproximada y coordinar el despliegue del equipo de rescate.

El procedimiento se mantenía en desarrollo, mientras los equipos continuaban avanzando por la quebrada para completar el rescate en condiciones seguras.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad