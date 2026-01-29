;

Caso Audios: Tonka Tomicic y Andrea Molina son llamadas a declarar como testigos

La animadora y la ex diputada fueron incluidas en una lista de testigos por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Nicolás Lara Córdova

Caso Audios: Tonka Tomicic y Andrea Molina son llamadas a declarar como testigos

Este jueves, la Fiscalía Metropolitana Oriente sumó a Tonka Tomicic y a la ex diputada Andrea Molina en la lista de testigos para el juicio oral del denominado Caso Audios.

Según información entregada por El Mercurio ambas están nombradas en el escrito acusatorio de 1.743 páginas que el Ministerio Público ingresó al tribunal.

Revisa también:

ADN

Dicho documento resumen la causa: más de 16 mil archivos reunidos durante la investigación, 304 testigos, 202 evidencias documentales y, por último, 43 pruebas de carácter pericial.

Este despliegue busca acreditar la eventual responsabilidad penal de los imputados, entre los que se encuentran Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos, Álvaro Jalaff Sanz y Antonio Jalaff Sanz.

Esta no sería la primera citación de Tonka Tomicic en este caso, debido a que en 2024 fue convocada para entregar antecedentes sobre su relación con Hermosilla.

Tomicic deberá referirse una vez más al “vínculo con los imputados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos”, según consignó el medio ya citado.

Por otro lado, Andrea Molina, será interrogada acerca un préstamo otorgado por Factop SPA y su conocimiento de la relación comercial que mantuvo su pareja, Jorge Peralta.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad