Caso Audios: Tonka Tomicic y Andrea Molina son llamadas a declarar como testigos

Este jueves, la Fiscalía Metropolitana Oriente sumó a Tonka Tomicic y a la ex diputada Andrea Molina en la lista de testigos para el juicio oral del denominado Caso Audios.

Según información entregada por El Mercurio ambas están nombradas en el escrito acusatorio de 1.743 páginas que el Ministerio Público ingresó al tribunal.

Dicho documento resumen la causa: más de 16 mil archivos reunidos durante la investigación, 304 testigos, 202 evidencias documentales y, por último, 43 pruebas de carácter pericial.

Este despliegue busca acreditar la eventual responsabilidad penal de los imputados, entre los que se encuentran Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos, Álvaro Jalaff Sanz y Antonio Jalaff Sanz.

Esta no sería la primera citación de Tonka Tomicic en este caso, debido a que en 2024 fue convocada para entregar antecedentes sobre su relación con Hermosilla.

Tomicic deberá referirse una vez más al “vínculo con los imputados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos”, según consignó el medio ya citado.

Por otro lado, Andrea Molina, será interrogada acerca un préstamo otorgado por Factop SPA y su conocimiento de la relación comercial que mantuvo su pareja, Jorge Peralta.