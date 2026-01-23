“Me pegué mil golpetazos y bailé con harta fea; hoy valoro cada minuto que paso aquí”

;

“Chapu” Puelles conversó en el podcast Te lo cedo sobre su regreso a la televisión.

Nicolás Lara Córdova

En 2018, Francisco Puelles, más conocido como ‘Chapu’ terminó su participación en la teleserie Tranquilo Papá de Mega.

En aquella oportunidad se dio a conocer que el ex Calle 7 dejaría de participar en la actuación y hoy, en entrevista con Rodrigo Sepúlveda en el podcast Te lo cedo profundizó sobre su decisión.

“Tenía esa ilusión, ese sueño, pero que estaba en mi mente de retirarme joven de lo que yo estaba haciendo”, indicó sobre su participación en la televisión.

En la conversación, Puelles entregó una insólita confesión tras su participación en Tranquilo Papá: no se le permitió seguir en el Área Dramática.

“A los 35 años se me acaba mi contrato de teleserie y me dicen: ‘Chapu, no hay otro proyecto para ti’”; y en paralelo, “justo yo ya venía pensando en esto y fue como, ‘es verdad, está la oportunidad’”, comentó.

Tras su desvinculación del área dramática de Mega, ‘Chapu’ se fue a vivir a la costa junto a Montserrat Ballarín, con la que tuvo a su hijo, Silvestre.

En aquel tiempo, el ex Calle 7 comenzó diferentes emprendimientos, pero indicó que “fracasó mucho”.

Me pegué mil golpetazos contra una pared, bailé con harta fea”, resumió.

Hoy, Puelles volvió a aparecer en las producciones de Mega con su participación en Aguas de Oro, al respecto indicó que “estoy de vuelta en este sistema valorando cada minuto que paso aquí, disfrutándolo al máximo”.

Finalmente, ‘Chapu’ se refirió al proyecto que mantiene en El Quisco.

“Inventé un espacio deportivo. Un muro de escalada chiquitito, para ver si agarraba onda. Y se empezó a llenar. Y eso creció; ahora es un muro de escalada, con un cafecito, con un pequeño minimarket, con un gimnasio arriba”, cerró.

