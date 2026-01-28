Varios históricos dicen adiós: estos son los 12 equipos que quedaron eliminados de la Champions League

La fase de liga de la Champions League 2025-26 llegó a su octava y última fecha, con la atención puesta en la lucha por el top 8 y el repechaje. Sin embargo, para varios clubes, el torneo llegó a su fin de forma prematura.

Tras siete jornadas marcadas por la irregularidad, 12 equipos quedaron sin posibilidades matemáticas de alcanzar los puestos de playoffs, despidiéndose de toda competición europea por lo que resta de la temporada.

Se trata de Olympique de Marsella, Pafos, Royale Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic de Bilbao​, Napoli, Copenhague, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty.

En el caso de los tres primeros, la eliminación llegó por diferencia de goles. Mientras que los casos más llamativos fueron los de Napoli, vigente campeón de la Serie A, que solo sumó 8 puntos; Ajax, cuatro veces campeón de la Champions; y Villarreal, que apenas logró un punto en ocho partidos disputados.

Los equipos eliminados de la Champions League 2025-26