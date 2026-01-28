“Te va a dar mucha rabia”: joven revela las 5 cosas que en Chile se pagan y en Nueva Zelanda son gratis / Instagram

“Esto en Chile se pagaría sin pensarlo, pero aquí en Nueva Zelanda es gratis”. Con esa frase parte un video viral de @nickclsz, un joven creador de contenido que parece no dejar de sorprenderse en el territorio oceánico.

“Cuando lo veas te va a dar mucha rabia”, aseguró. Según escribió en el post, “estas diferencias también forman parte del camino de ser latino en el exterior y repensar qué damos por normal."

“Cuando me vine a Nueva Zelanda pensé que era normal pagar por todo (...) hasta que de a poco empecé a notar algo raro, así que guardé cinco cosas y no podía no contarlas”, sostuvo.

La lista incluye:

Baños : “En Chile casi no hay y se pagan sí o sí. Acá son limpios, abiertos y gratis ”.

: “En Chile casi no hay y se pagan sí o sí. ”. Estacionamientos en supermercados y centros comerciales : “En Chile pagas aunque compres. Acá estacionas, compras y te vas”.

: “En Chile pagas aunque compres. Acá estacionas, compras y te vas”. Propinas : “Acá no existe la presión, nadie te mira raro, nadie te cobra de más. El precio es el precio”.

: “Acá no existe la presión, nadie te mira raro, nadie te cobra de más. El precio es el precio”. Agua en restaurantes : “Te sientas, pides comida y el agua llega sola, gratis siempre”.

: “Te sientas, pides comida y el agua llega sola, gratis siempre”. Entradas a parques nacionales : “Montañas, lagos, sendedores increíbles y no pagas entrada. La naturaleza es de todos”.

“No es solo mudarte de país, es adaptarte a una cultura que prioriza el acceso y la confianza, algo que muchos que sueñan con emigrar a Nueva Zelanda empiezan a valorar apenas llegan“, dice la descripción del post.

“¿Cuál de estas cosas debería ser gratis en Chile, sí o sí?”, preguntó a sus seguidores, abriendo el debate en la caja de comentarios.

El video: