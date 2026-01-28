Remezón en TVN: confirman despido de dos figuras clave y habría temor por nuevo “corte de cabezas”

Terremoto en TVN. Esta semana el periodista de espectáculos Luis Sandoval reveló nuevos despidos en el canal ubicado en Bellavista 0990.

Los detalles los entregó al cierre del programa Que te lo digo, en Zona Latina. Ahí, ante Antonella Ríos, aseguró que se trataba de una “bombita”.

“Hoy pasó el León por Televisión Nacional de Chile. Despidos de figuras claves de programas emblemáticos del canal”, partió el comunicador de espectáculos.

“Me confirman que hoy día fue despedida del Buenos Días a Todos una figura muy clave, que no sale en pantalla, y es la editora periodística Jessica Cerda“, reveló.

“Y por otro lado, despidieron al productor del programa nuevo que se llama Mario Medel”, añadió.

Según él, en la señal pública “están muy preocupados, muy consternados, porque no saben si estos despidos van a seguir, si van a ser despidos masivos y si el león seguirá pasando cortando cabezas en TVN”, sumó.