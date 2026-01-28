Por hasta 7 horas: Enel anuncia corte de luz en varias comunas de Santiago para este jueves 29 de enero
La interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados por la empresa. Revisa acá las zonas y los horarios del corte.
Enel, la empresa encargada de la electricidad en casi toda la región Metropolitana, anunció un nuevo corte de luz para este jueves 29 de enero en la capital.
Según lo comunicado por la compañía, la interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados por la empresa para mejorar la calidad de su servicio.
En algunos de los sectores afectados, el corte de luz durará hasta 7 horas, según especificó la compañía en su sitio web.
Las comunas afectadas son: Las Condes, Vitacura, La Reina, Peñalolén, Ñuñoa, La Florida, Maipú y Conchalí.
Las zonas afectadas y los horarios en los que se producirá la interrupción en el suministro son los siguientes:
- Las Condes: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Vitacura: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- La Reina: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Peñalolén: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Ñuñoa: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.
- La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Maipú: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- Conchalí: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
