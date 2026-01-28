¿Te pueden multar por fumar dentro de un auto? Esto dice la ley en Chile / Getty Images

Conducir un vehículo implica una gran responsabilidad, tanto para quienes van a bordo de un auto, como también para su entorno. De hecho, en Chile los conductores deben seguir todas las normas que se indican en la Ley de Tránsito.

En caso de incumplir el reglamento, quienes conducen un auto se arriesgan a serias sanciones económicas.

Una práctica bastante común entre algunos conductores, es fumar dentro de los vehículos. Ante ello, probablemente muchos se preguntan: ¿Es legal?

Esto dice la ley sobre los conductores que fuman dentro de un auto

La ley en Chile señala que bajo ciertos parámetros, los conductores que fuman dentro de un vehículo sí podrían ser multados.

Por ejemplo, según indica la Ley del Tabaco, si una persona es sorprendida fumando en un lugar en el que está prohibido, se arriesga una multa de 2 UTM, es decir, un monto de $139.502, de acuerdo con el valor de la UTM en enero del 2026, consigna Autofact.

En tanto, la Ley de Tránsito precisa que es una falta grave arrojar un cigarro desde un auto, por ende, quien lo comete podría recibir una multa de entre 1 y 1,5 UTM. Dicho de otra forma, sería un monto que va desde los $69.751 a los $104.626.

Por otro lado, si un conductor pierde el control del vehículo por estar fumando, o si un conductor del transporte público fuma dentro de un auto, corresponde a una falta leve y las multas van desde 0,2 a 0,5 UTM. Es decir, un valor de entre $13.950 y $34.875.