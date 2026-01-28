No es Factop, Audios ni Parque Capital: Fiscalía revela que Andrés Chadwick figura como imputado en otra investigación

La fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, se refirió a los denominados Caso Audios, Caso Factop y la arista Parque Capital, revelando que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, figura en calidad de imputado en una causa reservada.

En conversación con CNN Chile, la persecutora señaló que la investigación está a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y aclaró que se trata de una causa distinta a las ya conocidas públicamente.

“¿Hay otras aristas en las que estaría involucrado Andrés Chadwick?”, fue la consulta que se le realizó a Parra, quien respondió que “existe al menos una más” , añadiendo que se trata de una causa reservada y que “no podemos dar ningún antecedente”.

Consultada sobre si el exministro ha declarado en dicha indagatoria, la fiscal reiteró que “preferiría no dar más información porque por los delitos que se investigan, es importante mantener la reserva”.