Abogado de Ángela Vivanco: “Tener dinero no es delito, y tenerlo sobre la cama tampoco”

La defensa de la exministra pidió que se declarara ilegal la detención y requirió postergar la audiencia de formalización, lo cual fue desestimado por el tribunal.

Pablo Castillo

La ex jueza Ángela Vivanco.FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

En el primer día de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, el fiscal regional de Los Lagos expusó la evidencia a través de una presentación de PowerPoint.

Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el persecutor exhibió una fotografía donde se aprecian varios fajos de billetes, dos pasaportes, aros blancos y un telefono celular.

La imagen exhibida por la Fiscalía fue encontrada en el teléfono de Gonzalo Migueles (pareja de la imputada) y, según los peritajes policiales, corresponde a una fotografía tomada el 22 de diciembre de 2023 en Buenos Aires.

El fiscal indicó que el dinero visible en la escena equivaldría a aproximadamente US$3.000 al tipo de cambio vigente en esa fecha y añadió que existen registros bancarios que dan cuenta de pagos efectuados por Migueles en el hotel donde se alojaban.

El persecutor agregó que los aros que aparecen junto a los pasaportes y los billetes coinciden con los que Vivanco luce en otra fotografía captada en la capital argentina.

“No hay justificación para esa cantidad de dinero, en ese lugar ni en la forma en que se encuentra expuesta: fajos de billetes sobre la cama de un hotel en Buenos Aires, días después de haber recibido pagos vinculados a una resolución favorable a CBM”, sostuvo.

Al respecto, el abogado defensor de Vivanco, Jorge Valladares, se pronunció cuestionando el procedimiento, apuntando a que su clienta está en una “condición de desventaja” por su edad y un supuesto estado de salud delicado.

“Esto es una medida más bien efectista”

La defensa pidió que se declarara ilegal la detención y requirió postergar la audiencia de formalización para revisar los antecedentes de la investigación, solicitud que fue desestimada por el tribunal.

Tener dinero no es delito, y tener dinero sobre la cama tampoco es delito. Si se hace la conversión a diciembre de 2023, no es tanto. Esto es una medida más bien efectista, festiva, de la Fiscalía”, afirmó Valladares, quien en la audiencia relativizó el peso probatorio de la imagen.

Mientras se desarrolla la audiencia, Ángela Vivanco permanecerá detenida en tránsito en el Centro de Detención Femenina de San Joaquín.

La formalización proseguirá este martes con los querellantes, se suspenderá el miércoles y se reanudará el jueves con los alegatos de su defensa. La Fiscalía pidió la aplicación de la prisión preventiva.

ADN Radio
