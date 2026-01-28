El grave remezón que afecta a TVN: 27 trabajadores fueron desvinculados

Una grave denuncia surgió en las últimas horas por parte de los sindicatos 1, 2 y 3 de TVN quienes dieron a conocer una jornada de tensión dentro del canal.

A través de un comunicado, la organización denunció la desvinculación de 27 trabajadores de la estación televisiva, afectando a la fuerza laboral y agravando la crisis institucional.

“Hacemos un llamado enérgico al Estado de Chile en su rol de dueño de este canal. No es posible que TVN sea tratado bajo una lógica estrictamente comercial mientras se le exige cumplir un rol público”, detallaron en el comunicado compartido.

“El Estado no puede ser un espectador pasivo de una debacle en proceso, debe hacerse responsable de un financiamiento y estabilidad garantizando que el costo de las crisis no lo paguen los trabajadores”, complementaron.