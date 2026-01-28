Casi 4 millones de morosos en Chile: ¿Aumentó o bajó la cantidad de personas con deudas impagas al cierre del 2025?

Recientemente, el Informe de Deuda Morosa de la Universidad San Sebastián (USS), junto a Equifax, revelaron que al cierre del 2025 se registraron 3.966.866 de personas morosas.

En concreto, en el trimestre octubre-diciembre del año pasado el número de personas con deudas impagas volvió a aumentar respecto del mismo periodo del año 2024.

El informe detalló que la tasa de morosidad alcanzó el 35,2%, con un alza interanual de 0,1 puntos porcentuales.

En tanto, al cierre del 2025, la deuda morosa total llegó a los US$10.708 millones, equivalente al 2,95% del PIB, implicando un crecimiento real de 7,1% en doce meses.

En paralelo, la mora promedio se elevó a $2.459.599, con un aumento real anual de 6%, confirmando que los montos impagos continúan creciendo a un ritmo mayor que el número de personas morosas.

Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, señaló que “el aumento de la morosidad refleja un cambio de escenario, donde los montos de las deudas impagas están creciendo más rápido que el número de personas en mora, elevando la presión financiera sobre los hogares“.

Crecen los morosos con deuda mayor a $3 millones

El informe detalla que el mayor incremento interanual se concentró en quienes mantienen deudas impagas superiores a $3 millones. Dicho segmento tuvo un aumento de 7,3%, alcanzando un total de 653.691 personas.

Por otro lado, en los últimos doce meses, el número de personas morosas creció en todos los grupos socioeconómicos. El mayor incremento fue del segmento ABC1, quienes anotaron un alza anual de 3,2%, alcanzando 380.033 personas con morosidad.

Por último, el grupo de 18 a 24 años fue el que más creció en cantidad de morosos, con un alza interanual de 5,4%, alcanzando al 8,2% de la población de ese tramo.