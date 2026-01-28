IVA a compras internacionales recauda casi $40 mil millones en su primer trimestre

El nuevo IVA aplicado a compras de bienes en el extranjero por hasta 500 dólares ya comenzó a mostrar resultados. En su primer trimestre de funcionamiento, el impuesto permitió recaudar más de 37 mil millones de pesos, según informó el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La recaudación provino de las declaraciones realizadas por plataformas internacionales y nacionales con ventas desde el exterior, inscritas ante el SII para operar bajo este régimen. Entre las que más aportaron están Shein, AliExpress, Temu, Amazon y eBay.

Antes de la implementación de esta norma, las compras de hasta 41 dólares ingresaban al país sin pagar IVA ni aranceles, lo que facilitó durante años el ingreso masivo de pequeños paquetes desde el extranjero y, según la autoridad, incentivó el comercio informal y la evasión tributaria.

Desde el SII señalaron que el objetivo del impuesto es reducir la evasión, ordenar el comercio digital y equiparar las condiciones entre plataformas extranjeras y vendedores nacionales que sí cumplen con sus obligaciones tributarias.

La directora del organismo, Carolina Saravia, destacó que varias plataformas han cumplido de manera voluntaria con el nuevo sistema y llamó a los consumidores a preferir plataformas inscritas, ya que eso facilita la entrega de los productos y asegura que el IVA sea correctamente declarado y pagado.

En los próximos meses, el SII revisará que las declaraciones coincidan con la información de ventas y envíos, utilizando datos de bancos y Aduanas, con el fin de fortalecer la fiscalización y asegurar el correcto pago del impuesto.