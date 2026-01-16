¿Cómo saber si estoy en DICOM? Así puedes revisar tu situación financiera y ver algunas opciones para salir del directorio

No importa la época del año en la que estemos, las finanzas siempre son una preocupación en la realidad de miles de chilenos, no solo por mantener buenos números para el día a día, sino que también por evitar malos escenarios y complicaciones extras.

En ese sentido, las deudas son el principal dolor de cabeza, pero el hecho de estar dentro del Directorio de Información Comercial (DICOM) genera una especie de temor.

Aquella situación impide varias acciones tan simples como el acceso a arriendos o solicitud de créditos, siendo una realidad que que afecta a cerca de cuatro millones de personas en morosidad.

El 50° Informe de Deuda Morosa – Tercer Trimestre 2025, de la Universidad San Sebastián y Equifax | DICOM, revela una mora promedio de 2.4 millones de pesos. Esta situación puede complicar la vida diaria más allá de lo financiero.

¿Cómo y por qué se cae en DICOM?

Lo primero a tener en cuenta es que ingresar al registro no ocurre por un simple retraso en el pago de deudas, siendo aquello una visión simplificada y lejana a la realidad que resulta ser más compleja.

Sebastián Muñoz, de DefensaDeudores.cl, explica que “cuando una persona ha incumplido la obligación que ha contratado y tiene una mora que supera los 30 días, las instituciones financieras tienen facultades para reportar esta información al registro del Directorio de Información Comercial".

Sin embargo, no todas las deudas califican para DICOM. Solo aparecen “las deudas comerciales como créditos de consumo, retail, tarjetas de crédito, líneas de crédito y crédito hipotecario”.

Quedan excluidas :

Deudas educacionales (como CAE o Fondo Solidario ).

o ). Deudas vinculadas al sistema de salud .

. Deudas por servicios básicos (luz, agua o gas).

(luz, agua o gas). Deudas en telecomunicaciones.

Sin embargo, el hecho de que una deuda no esté en DICOM no significa que no pueda escalar a mayores, ya que los prestadores del servicio pueden proceder con diversas guías legales para efectuar el cobro.

“Muchas veces las personas confunden que, si una deuda no se informa a DICOM, el acreedor no puede iniciar acciones de cobranza”, advierte el Muñoz.

Cómo revisar tu situación

Para conocer tu estado actual en cuanto a la morosidad sobre deudas bancarias o reportadas a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), consulta directamente en el sitio web oficial del organismo (AQUÍ). Allí puedes conocer tu ‘Deuda Total’ y estado de pago, considerando también los días de retraso.

Para mutuarias o retail no reguladas por CMF, accede a Equifax (AQUÍ), que ofrece cuatro informes gratuitos anuales.

Tres vías legales para salir de DICOM

El experto detalla tres opciones principales para salir de DICOM: la liquidación voluntaria o quiebra personal “permite extinguir todas las deudas de la persona, independiente de que los bienes entregados no alcancen para pagar la totalidad”.

La renegociación administrativa reduce tasas a 0% o 0,5%, extiende plazos y concede hasta tres meses de gracia. La prescripción aplica si se cumplen causales legales específicas.