Boric cierra con 91% de su gobierno en Estado de Excepción: el mayor desde el retorno a la democracia

La cifra supera ampliamente a todos los gobiernos anteriores, donde el que más se acerca es el segundo mandato de Sebastián Piñera.

Pablo Castillo

SANTIAGO El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se reúne con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

SANTIAGO El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se reúne con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / Lukas Solis

El Ejecutivo solicitó este martes una nueva prórroga por 30 días del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, medida que rige en las regiones del Biobío y La Araucanía y que vence el próximo 25 de febrero.

De acuerdo con los antecedentes entregados en la solicitud, hasta el 4 de enero del presente año Carabineros ha realizado 668.264 controles en el marco del estado de excepción, además de 1.416 personas detenidas durante el período.

Además, en el gobierno actual se inció un estado de excepción en la zona norte del país, en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa para enfrentar la crisis migratoria,la que entró en vigencia el 16 de febrero deñ 2022, sumando 1442 días bajo la medida extraordinaria.

La medida, originalmente planteada como acotada y temporal, se ha mantenido activa de forma continua durante casi todo el mandato presidencial. Especificamente: 1.327 días, lo que equivale al 90,8% del mandato de Boric (1.461 días).

El mayor período previo corresponde al inicio del primer gobierno de Sebastián Piñera, tras el terremoto de 2010, cuando el estado de catástrofe se extendió por 51 días, equivalentes a cerca del 3,5 % del mandato.

El segundo mandato de Sebastián Piñera es segundo que más utilizó dicha herramienta legal. El estado de emergencia decretado durante el estallido social se mantuvo por aproximadamente 24 días. Además, producto de la pandemia, se decretó el Estado excepcional por catástrofe del 18 de marzo de 2020 y se encontraba vigente hasta el 13 de marzo de 2021, sumando 360 días.

Uso de estados de excepción desde 1990

MandatoEstado de excepciónDías% del mandato
P. Aylwin1990–1994Ninguno.00 %
Frei R-Tagle1994–2000Ninguno.00 %
R. Lagos2000–2006Ninguno.00 %
M. Bachelet2006–2010Catástrofe 27F13 días0,9 %
S. Piñera2010–2014Catástrofe 27F51 días3,5 %
M. Bachelet II2014–2018Ninguno.00 %
S. Piñera II2018–2022Estallido social + Covid-19384 días26,28 %
G. Boric2022–2026Macrozona Sur1.327 días90,8 %

