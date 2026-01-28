“Me parece injusto que se diga que llegaron tarde”: ministra Lobos responde a críticas de la UDI por indicaciones en Ley de Sala Cuna

Durante este miércoles, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, conversó con ADN Hoy y abordó el inicio del receso parlamentario de febrero, las críticas cruzadas con la UDI por la suspensión del debate del proyecto de Sala Cuna y el estado de las iniciativas que quedaron pendientes en el Congreso.

Consultada por el futuro del proyecto de Sala Cuna —una de las prioridades del Ejecutivo— la ministra reconoció la complejidad del escenario legislativo y defendió el trabajo realizado por el Gobierno. “Es un debate que llevamos más de veinte años, y efectivamente nosotros considerábamos que había una oportunidad única para materializar un acuerdo”, dijo.

“Llevábamos semanas, meses trabajando. Nosotros hicimos una indicación sustitutiva el año 2024 al proyecto del expresidente Piñera, recogiendo que esto es una preocupación no de este Gobierno, sino de los distintos gobiernos, porque es una preocupación de las mujeres de Chile, de las familias de Chile”, señaló.

En esa línea, Lobos subrayó el impacto estructural de la iniciativa. “Que podamos pasar de un sistema que está anclado y que es una barrera de entrada para que las mujeres podamos entrar al mercado del trabajo , a un sistema más amplio, universal, que se haga cargo también de la corresponsabilidad”, añadió.

“Lamentamos muchísimo que, a pesar de los esfuerzos y de que estábamos muy cerca, que había un consenso técnico y un consenso bastante amplio, político también, con las fuerzas de la oposición, finalmente esto no se haya podido cristalizar en que hayamos podido ver el proyecto en la Comisión de Educación, que era el trámite legislativo que le correspondía”, explicó.

Asimismo, insistió en el valor económico y social de la propuesta. “Nosotros siempre vimos que esto era una inversión, porque el ingreso al mercado del trabajo de las mujeres sin duda es un aporte no solo a la productividad, sino también al crecimiento económico. No es una derrota para el Gobierno, sino que es una derrota para Chile, porque en la práctica estaban todas las condiciones dadas para poder haber sacado este proyecto después de veinte años de debate”, cerró.

Avance en Gobieno de Kast

Respecto a si el proyecto aún tiene opciones de avanzar antes del cambio de mando en marzo, Lobos aseguró que el Ejecutivo continuará impulsándolo. “Nosotros, como nos ha mandado el Presidente Boric, seguiremos trabajando hasta el último día y esperamos que este proceso estival permita retomar las conversaciones desde el punto en que estábamos, ya muy cerca, y que hubiera voluntad política de todos los sectores. Porque acá lo que falta es que podamos materializar ese acuerdo que existía. Hay amplio acuerdo en muchas cuestiones, y pudiéramos materializarlo en el debate en las sesiones que nos quedan”, afirmó.

“Sin duda, el no haberlo podido hacer esta semana como teníamos previsto hace que eso sea más difícil, pero desde luego seguiremos haciendo los esfuerzos hasta el último día para poder concretarlo, porque nos parece que es un proyecto muy emblemático e importante para Chile”, agregó.

Criticas cruzadas

Finalmente, ante las críticas de la UDI, que acusó que las propuestas del Gobierno llegaron tarde, la ministra rechazó ese diagnóstico y aseguro que le parece “injusto”: “Como digo, esto es un debate que ya lleva más de veinte años, y en este proceso legislativo en concreto ya llevamos más de dos años. Nosotros presentamos la indicación sustitutiva en el año 2024. Llevábamos muchas conversaciones, hubo proceso electoral, dejamos en standby algunas conversaciones y luego se retomaron”, sostuvo.

Sobre las negociaciones recientes, detalló que “a fines del año ya teníamos acuerdo técnico. Después hubo un retroceso respecto a los puntos que se planteaban, y hemos tenido conversaciones. Estuvimos el fin de semana, el senador Sanhueza volvió a planteamientos que ya habíamos superado en las conversaciones, y por eso nos pareció complejo”.

“Nosotros siempre hemos hecho una respuesta seria, formal, hemos sido flexibles para poder viabilizar este proyecto. Cuando uno tiene minoría parlamentaria tiene que resguardar los objetivos y ser flexible en los instrumentos. Fuimos flexibles en los instrumentos, siempre resguardando que finalmente no se trasladara a las familias el costo de la sala cuna”, cerró.