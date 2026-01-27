;

A Gustavo Canales le preguntan si prefiere a Unión Española o la U y esto responde: “Son dos amores...”

El exdelantero repasó su paso por ambos clubes, donde dejó una huella imborrable y conquistó múltiples títulos.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El exdelantero Gustavo Canales respondió una de las preguntas que más se repite entre los hinchas: con qué camiseta se queda entre Unión Española y Universidad de Chile, clubes donde dejó su huella y ganó múltiples títulos.

En una entrevista con el programa Te lo Cedo de Zapping, el otrora goleador de 43 años explicó su identificación con ambos equipos y afirmó: “Unión y la U, son los dos clubes con los que yo más me identifiqué”.

ADN

“Tengo un cariño especial por uno y un cariño especial por el otro. Son distintas etapas de mi carrera. Son dos amores para siempre. El cariño que siento por los dos clubes va a seguir por siempre", agregó.

Respecto a su relación con Unión, Canales sostuvo: “Me vinculé a Unión de una manera muy sentimental en una de las etapas difíciles que también pasé en mi vida, que también estaba ahí, que el club me dio mucho soporte".

Sobre los azules, agregó: “Después la U fue el máster. O sea, jugar en un club como la U con tanta gente, con la suerte de haber conseguido títulos grandes e importantes también, hacen que uno viva en dos nubes distintas, pero lo disfruto totalmente”.

Finalmente, Gustavo Canales fue autocrítico con el inicio de su carrera y el impacto que tuvieron sus decisiones. “Me faltaron cosas, no fue lo que yo necesité y yo siento que eso atentó contra algunos sueños que no pude cumplir, como el haber jugado en selección más tiempo”, lanzó.

“Todo se lo vinculo a mi etapa de la adolescencia en la que no encaminé mi carrera al deportista de alto rendimiento. Yo a los 16 años dejé de prepararme como para ser futbolista profesional, tuve una frustración ahí grande que Boca me deja un poco en el camino”, añadió.

