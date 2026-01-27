Un nuevo registro audiovisual del ataque que terminó con la vida de Cristóbal Miranda, el joven de 20 años fallecido tras una agresión en Talcahuano, podría resultar clave para ampliar la responsabilidad penal de otros involucrados.

Las imágenes, difundidas por CHV Noticias, muestran un ángulo distinto de los hechos y refuerzan la tesis de que el ataque fue cometido por un grupo numeroso, lo que ha sido descrito por la querella como una acción coordinada.

El video se suma a otros antecedentes que ya forman parte de la investigación y que buscan establecer la participación individual de cada uno de los implicados.

Actualmente, Agustín Saavedra y Luciano Gutiérrez, ambos de 19 años, se encuentran en prisión preventiva. En su declaración, Gutiérrez relató que, Saavedra le advirtió sobre la presencia de los hermanos Miranda y manifestó su intención de enfrentarlos.

Según explicó el abogado querellante, Remberto Valdés, el registro permitiría confirmar que el ataque se inició de manera deliberada y que participaron más personas de las inicialmente identificadas.

“El video muestra cómo se desarrolla la agresión y podría ser determinante para establecer nuevas responsabilidades”, señaló.

Desde la querella sostienen que el nuevo material audiovisual refuerza la hipótesis de una acción planificada, lo que podría derivar en la imputación de cargos contra otros sujetos que aparecen en las imágenes.

En paralelo, la investigación continúa avanzando con el análisis de los registros y testimonios, mientras la familia de Cristóbal Miranda insiste en la necesidad de esclarecer completamente lo ocurrido y lograr justicia.