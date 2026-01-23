;

Integrante de la ‘jauría del Biobío’ rompe el silencio y revela nuevos detalles del ataque: “Arrodíllate para pedirme perdón”

El testimonio de uno de los involucrados expuso amenazas, exigencias de humillación y un ataque sorpresivo.

Javiera Rivera

Nuevos y reveladores antecedentes se conocieron sobre la brutal golpiza que terminó con la vida de Cristóbal Miranda, joven de 20 años que falleció tras ser atacado por 16 sujetos durante una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano.

El hecho ocurrió la madrugada del 1 de enero en el centro de eventos Espacio Marina, donde la víctima fue abordada por cerca de 16 jóvenes, presuntamente en represalia por una agresión previa ocurrida días antes en un local nocturno de Concepción.

Según la investigación, el ataque habría sido planificado a través de un grupo privado de Instagram llamado “Tokyo Manji”, donde los involucrados intercambiaron mensajes de alto contenido violento.

Al respecto, el fiscal de Talcahuano, Juan Yáñez, explicó que “el 26 de diciembre se inicia la trama con mensajes como: ‘Van a quedar vegetales’, ‘16 contra 2’ y ‘los vamos a pitear’”.

En la madrugada del 1 de enero, los hermanos Miranda ingresaron al recinto para celebrar el Año Nuevo, momento en que se encontraron con los agresores.

Según relató el persecutor, antes de la golpiza obligaron a Cristóbal a arrodillarse: “Lo obliga, le dice: ‘Arrodíllate para pedirme perdón’, y en ese momento se da media vuelta y recibe un golpe que lo hace caer al suelo”.

Quiebre del pacto de silencio

Un reportaje de T13 reveló que uno de los imputados, identificado como C.S., señalado como el responsable de borrar el chat donde se habría coordinado el ataque, entregó su testimonio y reveló nuevos detalles del violento episodio.

“Cuando Agustín Saavedra se cruza con Miranda, le exige que le pida perdón, y Miranda le dice que es Año Nuevo y que lo dejara atrás”, declaró.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente. “En un momento, Luciano le dice: ‘Vai a pedir perdón o qué wea’, ahí se puso tensa la cosa y Agustín le pega en la mandíbula, tenía algo metálico en la mano”, añadió el testigo.

Pese a la gravedad de los hechos y los nuevos antecedentes aportados a la causa, hasta ahora solo dos personas han sido formalizadas por el homicidio, mientras la fiscalía continúa con las diligencias para establecer la responsabilidad del resto de los involucrados.

