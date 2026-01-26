;

VIDEO. Siempre hay un chileno: los Utah Jazz homenajearon a sus fans latinos y las redes aplauden el momento

El equipo de la NBA invitó a un grupo de fanáticos latinoamericanos al Delta Center y fueron aplaudidos por todo el estadio.

Este sábado los Utah Jazz recibieron al Miami Heat por una nueva fecha de la NBA. En el entretiempo los de Salt Lake realizaron un emotivo homenaje.

Los Jazz utilizaron el descanso para agradecer a sus fans latinoamericanos e invitó a un grupo a ingresar a la cancha del Delta Center para que recibieran la ovación de todo el estadio.

En dicho grupo se encontraba un chileno quien mostró la bandera nacional. Las redes de los Jazz y de la NBA se llenaron de comentarios de connacionales que aplaudieron el momento.

“Somos el mejor país de Chile”; “Hoy conocí la envidia... que lindo ver la bandera”; “¡Viva Chile!“; ”Que linda es nuestra bandera, que bonita y única experiencia", fueron algunos de los comentarios que se podían leer en la cuenta oficial de la NBA.

Lamentablemente, los Jazz cayeron por 147 a 116 frente a los Heat y mantienen una racha de 15 victorias y 31 derrotas en la temporada, lo que los posicionó en la decimotercera plaza de la conferencia oeste.

