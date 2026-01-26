;

Su ídolo es Ayrton Senna y sueña con llegar a lo más alto del mundo motor: esta es la historia del joven piloto chileno campeón con solo 11 años

Izko Alonso acelera rumbo a la élite del automovilismo mundial con una destacada campaña a nivel internacional.

Hace 35 años, Ayrton Senna comenzaba su novena temporada en la Fórmula 1, la que terminaría en su tercer título mundial en Suzuka. La campaña del año 1991 fue la última en que el brasileño se quedaría con la corona en la máxima categoría del automovilismo. Ahora, en 2026, un niño chileno quiere seguir sus pasos.

Con solo 11 años, el piloto chileno-vasco Izko Alonso ya es multicampeón nacional y campeón sudamericano de karting. Actualmente, brilla entre los 10 mejores del prestigioso Florida Winter Tour de Estados Unidos, antes de iniciar una exigente temporada europea en las principales pistas del mundo.

Si bien es seguidor de Max Verstappen, su máxima inspiración es y seguirá siendo Ayrton Senna. Los que lo conocen dicen que “nació” con el casco puesto, acelerando desde que era muy pequeño.

Pese a haber nacido en 2014, su inspiración siempre fue el paulista, fallecido trágicamente en 1994. En una actividad en Brasil, Izko pidió ir a ver la tumba de Ayrton Senna. Le dejó una carta, donde le dice que lo cuide, que lo vigile y que esté con él en su carrera deportiva, según pudo conocer ADN.cl.

Su largada precoz

A su corta edad, Izko Alonso ya ostenta un palmarés poco habitual. Es campeón Rok Cup Micro 2024, del IAME Tour 2024, de la Rok Cup Mini 2025, de la IAME Series 2025 y campeón sudamericano IAME 2025, además de ser multicampeón nacional y sudamericano de karting.

A los 4 años se subió por primera vez a un kart y a los 8 comenzó a correr. Un año después ya competía en Italia en la Superfinal Rok Cup, tras consagrarse campeón Rok en Chile en su temporada debut en la categoría Micro.

Desde entonces, su presencia en Europa se volvió constante, participando en campeonatos de primer nivel como la WSK, la Superfinal Rok, la Champions of the Future Academy y la IWF, escenarios donde se forma la élite del automovilismo mundial.

El mundo deportivo no es algo ajeno a Izko. Por el lado paterno, su abuelo fue Abel Alonso, recordado expresidente de la ANFP y Unión Española de origen vasco, y Gonzalo Ahumada desde el materno, expresidente de la Federación de Automovilismo de Chile.

