Municipalidad de Pitrufquén deberá pagar millonaria indemnización a funcionaria por acoso laboral

La denuncia incluyó exclusión laboral, tratos humillantes y una acusación penal que agravó el daño psicológico.

Javiera Rivera

El Juzgado de Letras de Pitrufquén condenó a la Municipalidad de la comuna a pagar una indemnización de $20 millones a Patricia Muñoz Jarpa, directora del Departamento de Salud Municipal, tras acoger una demanda por acoso laboral.

La sentencia establece que la funcionaria fue víctima de un prolongado escenario de acoso al interior del municipio, lo que derivó en un grave deterioro de su salud mental, condición que fue reconocida como enfermedad profesional por la Mutual de Seguridad.

Muñoz, enfermera de profesión y funcionaria municipal desde 1997, asumió la dirección del área de Salud en 2020. Según lo acreditado en el fallo, desde 2021 comenzó a experimentar exclusión sistemática de sus funciones.

Según información de The Clinic, a este escenario se sumaron burlas, descalificaciones y tratos hostiles, protagonizados por funcionarios cercanos a la alcaldesa Jacqueline Romero, según consta en los antecedentes judiciales.

Por lo anterior, el tribunal concluyó que la administración municipal no adoptó medidas eficaces para frenar estas conductas, las que incluso persistieron después de que se certificara el origen laboral del daño psicológico.

Uno de los episodios más graves ocurrió en 2023, cuando la municipalidad denunció a Muñoz por una supuesta malversación de fondos públicos, acusación que posteriormente se estableció tuvo su origen en una asignación administrativa mal realizada.

El hecho tuvo repercusión pública en medios locales, lo que —según el fallo— profundizó el daño emocional y profesional de la funcionaria.

De esta forma, el tribunal determinó que existió responsabilidad institucional por omisión, al no garantizar condiciones laborales dignas ni protección efectiva frente al hostigamiento sostenido.

