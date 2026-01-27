Seis ex carabineros serán imputados por muerte de joven en comisaría de Cauquenes / VICTOR HUENANTE

Este martes serán formalizados seis ex carabineros involucrados en la muerte de un joven en la comisaría de Cauquenes, región del Maule.

Según información entregada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 23 de enero de 2024, al interior del calabozo de la Cuarta Comisaría de dicha localidad. La víctima fue detenida tras una persecución policial.

El joven, quien se encontraba en el calabozo tras su detención, comenzó a sentirse mal y pidió ayuda en reiteradas ocasiones a los funcionaros, pero nadie lo socorrió. Minutos después, la víctima falleció por un infarto al interior de la celda.

Por este motivo, tres de los imputados son investigados por el delito de homicidio por omisión al no auxiliar al detenido.

Mientras que los otros tres serán formalizados por detención ilegal, apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público.