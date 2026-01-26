;

Tras ocho años fuera de la TV: histórica periodista de TVN será el nuevo rostro de prensa de Canal 13

Consuelo Saavedra se integrará a los espacios informativos de la señal, compartiendo con nombres como Soledad Onetto y Ramón Ulloa.

Javier Méndez

Tras ocho años fuera de la TV: histórica periodista de TVN será el nuevo rostro de prensa de Canal 13

Después de ocho años alejada de la televisión, esta semana se confirmó que Consuelo Saavedra volverá a las pantallas.

La conocida periodista, históricamente ligada a TVN, ahora se sumará a las filas del departamento de prensa de Canal 13; será su debut en la señal privada.

Eso sí, no es su primer acercamiento a la empresa, ya que en septiembre pasado se había incorporado a la señal radial de la misma con dos programas.

Saavedra se convertirá en rostro de espacios informativos de la casa televisiva, compartiendo espacio con nombres como Soledad Onetto, Ramón Ulloa, Iván Valenzuela, Mónica Pérez y Álvaro Paci.

El 2026 es un año muy importante para la Dirección de Prensa del 13. Estamos consolidando un trabajo de desarrollo estratégico y en esa línea se enmarca la incorporación de Consuelo“, aseguró Claudio Villavicencio.

“Queremos reforzarnos con periodistas de trayectoria que apuesten por la contextualización de las noticias, que no sólo nos digan lo que está pasando, sino cómo un evento particular nos afecta en lo cotidiano y qué consecuencias tiene“, sumó la misma voz.

“Estoy contenta, nerviosa, expectante”, contó la profesional a Publimetro. “Es un departamento de prensa con una trayectoria gigantesca, por lo que es un orgullo y honor sumarme a algo así, a un departamento de prensa con historia, impacto y con golpes que da constantemente”, añadió.

Es el tercer canal en el que trabajo (después de Rock & Pop y TVN), por lo que también es un cambio grande en ese sentido”, explico Saavedra.

Cedida

