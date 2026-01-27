“Lo voy a dejar ahí, para que aprenda”: Denuncian a salvavidas por no socorrer a una persona que se ahogaba / Sebastian Beltran Gaete

Un hecho generó la indignación en el municipio argentino de Villa Gesell, donde un salvavidas fue denunciado por no socorrer a una persona que se ahogaba.

Además de no intervenir, el salvavidas filmó toda la escena con su celular y posteriormente subió el registro a redes sociales, generando la indignación de los usuarios.

“Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”, dijo el salvavidas en el registro, mientras la persona luchaba por no ahogarse.

“Encima estoy re cruzado, ya estoy recontra caliente”, continuó relatando el guardavidas.

Tras hacerse viral, el Municipio de Villa Gesell comunicaron que se efectuó una denuncia penal y aclararon que el involucrado no pertenece al Cuerpo de Guardavidas, si no que trabajaba en un sector concesionado.