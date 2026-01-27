;

“Le indiqué que iba a devolver el llamado”: ejecutiva despedida tras estafa a Amparo Noguera apunta contra la actriz

Pese a la desvinculación de tres empleadas, la principal tesis de la banca es que la validación del fraude provino de la propia víctima.

Tras el millonario fraude que afectó a la actriz Amparo Noguera bajo la modalidad del “cuento del tío”, tres funcionarias de su entidad bancaria fueron desvinculadas de sus cargos.

Una de las ejecutivas afectadas rompió el silencio de forma anónima para defender el protocolo institucional y descartar tajantemente una filtración interna, afirmando que “si tú no ingresas con una validación, yo no tengo acceso como ejecutiva dentro del mismo banco a poder ingresar a tus productos bancarios, por lo cual, información por parte del área de nosotros, que era la banca telefónica, es imposible que se filtre”.

La mujer relató a Mega que el contacto se inició con una llamada de la influencer Jenny Ramos, quien suplantó la identidad de la actriz para autorizar una compra de $3 millones en el Costanera Center.

Al respecto, la exfuncionaria reconoció que “la tipa dijo su nombre completo, y la verdad es que atendemos en el día un montón de llamados, entonces asociar una voz con el nombre es difícil”, aunque admitió que “lo que me podría haber llamado un poquito la atención era el RUT con el tipo de voz, que era más joven; claro, un RUT de 9 millones con la voz de una persona que se nota que es mucho más joven, ahí como que me saltó un poquito la alerta”.

“Ella entregó todas las claves”

A pesar de estas sospechas, la ejecutiva aseguró que intentó seguir las normas de seguridad al notar que “la clienta llamaba desde un teléfono que no estaba registrado en el banco y por protocolo de seguridad yo tengo que revisar esa información, y por eso yo le indiqué que le iba a devolver el llamado al número que estaba registrado en el banco”.

A pesar de esto, la estafa se terminó concretando porque los delincuentes instruyeron a Noguera para que ella misma validara la operación, ante lo cual la trabajadora desvinculada sentenció que “en el caso de Amparo, queda claro que ella entregó todas las claves; de partida, cuando tú llamas al banco, pasas un filtro de validación que es tu RUT y la clave, y ella tenía acceso a esa información, claramente no pasa por un tema del banco”.

