Multitienda vendía deco de TV pirata en marketplace: reclamo de influyentes del mundo del contenido en Chile

El TV Box ofrecía acceso “pirata” a contenido, lo que provocó molestia en diversos actores del mundo audiovisual y de streaming.

¿Una multitienda avala la piratería? Una publicación en LinkedIn generó polémica en la industria tecnológica y audiovisual, donde ejecutivos del mundo del streaming y el sector digital cuestionaron a Paris por ofrecer en su marketplace dispositivos TV Box asociados a plataformas de streaming pirata.

La controversia se originó tras una publicación del Chief Operating Officer (COO) de Zapping, Matías Délano, quien cuestionó que una de las principales multitiendas del país apareciera vinculada a la comercialización de este tipo de productos. En la imagen se ve una story en Meta promocionando un TV Box donde se aprecia la marca Magis TV.

Magis es el principal operador de streaming pirata de la región. Impacta en todo el ecosistema del streaming, principalmente en el fútbol. No sé cómo funciona el marketplace de París, pero evidentemente falta algún tipo de filtro”, dijo Délano.

“Aparte de pirata, hay un problema con el robo de datos privados y otras cosas que involucra a Magis, no es solo un daño a la legalidad de otras empresas si no que al mismo cliente de Cencosud”, dice otro ejecutivo. “La vista gorda por todos lados. Increíble”, agrega Luis Ahumada, CEO de Mediastream.

Consecuencias del caso

Tras el revuelo, el modelo de TV Box que se ve en el post de Linkedin (TV Box PRO 4K Full TV PREMIUM Películas Cine Netflix Youtube Spotify Sports Museum) ya no se encuentra disponible en el marketplace. “Estamos mejorando tu experiencia. Muy pronto esta página estará disponible”, dice Paris.cl.

Desde la multitienda aclararon a ADN que “en relación con la publicación mencionada, informamos que el producto y el seller asociados fueron dados de baja de manera inmediata la semana pasada, al no cumplir con los términos y condiciones vigentes de nuestro marketplace”.

El post:

