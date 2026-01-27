La nueva opción que surge para la portería de Colo Colo: los albos ya ofertaron por él / Twitter @ColoColo

Colo Colo busca seguir apuntalando a su plantel con miras a 2026, para lo cual uno de los focos que tienen en Blanco y Negro es encontrar otro arquero que compita con Fernando de Paul.

Hay nombres que se han sondeado, como los de Sebastián Pérez, de Palestino; y Tomás Ahumada, del Audax Italiano.

A ello se suma una nueva alternativa para Colo Colo: se trata del portero Miguel Vargas, arquero nacional y que milita en el Universitario de Lima.

Aunque “Manotas” solo jugó tres partidos en 2025, según información de ADN Deportes, Blanco y Negro hizo una oferta por un préstamo con abono para los peruanos.

Sin embargo, Miguel Vargas recién renovó su contrato con Universitario hasta 2026, por lo que su salida solo se daría con una venta, algo a lo cual no están dispuestos desde Pedreros.

Habrá que esperar si las negociaciones prosperan o no por el portero de 29 años, formado en Universidad Católica y que ha hecho carrera en Perú, donde ha defendido también al Cienciano y al Deportivo Garcilazo, por lo cual incluso ha sido sondeado para defender a la selección incaica.