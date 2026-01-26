Challenger de Concepción: Jarry se baja del torneo, mientras que Tabilo, Barrios y Soto ya tienen rivales / Fiona Goodall

Pese a las dudas existentes en torno a su desarrollo, finalmente los organizadores confirmaron la disputa del Challenger de Concepción, más allá de los problemas en la zona por los incendios forestales.

Finalmente, serán cinco los chilenos que disputarán el cuadro principal, más allá de la deserción a última hora de Nicolás Jarry.

Esto pues Matías Soto recibió una invitación para el main draw, al igual que Benjamín Torrealba y Nicolás Villalón, sumándose a Alejandro Tabilo y Tomás Barrios.

Hoy lunes comenzó la disputa de la qualy en el Estadio Español de Chiguayante y mañana martes empezará el cuadro principal.

Alejandro Tabilo es el máximo favorito al título y espera rival desde la qualy, mientras que el segundo sembrado, Tomás Barrios, se medirá ante el peruano Gonzalo Bueno.

En cuanto a los invitados nacionales, Matías Soto debutará ante el argentino Nicolás Kicker; Nicolás Villalón ante el trasandino Lautaro Midón; y Benjamín Torrealba enfrentará a un tenista de la qualy.