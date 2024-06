“Lo imposible tarda un poco más”: la carta que el carabinero condenado por cegar a Fabiola Campillai envió a su hijo desde la cárcel

El ex carabinero Patricio Maturana, condenado por disparar una bomba lacrimógena directamente contra el rostro de Fabiola Campillai, quien se encontraba de camino a su lugar de trabajo, escribió una carta para su hijo en el día del padre en Chile.

“Hijo, la mayor gloria no es caer nunca, sino levantarse siempre”, comenzó escribiendo el exuniformado, sentenciado a 12 años de cárcel en octubre de 2022 por cegar a la actual senadora.

“Hijo, por ahora no viviremos juntos, no puedo criarte, no puedo protegerte de noche. No te besaré al irme al cuartel (...) Hijo, de repente la risa se hizo llanto, hasta el amigo más próximo se hizo distante. Hijo, ahora a fugitivas sombras, doy abrazos, en los sueños se cansa el alma mía”, lamentó Patricio Maturana.

“Paso luchando a solas noche y día, evocando tu recuerdo, perderé tu infancia por una injusticia. Tu ausencia me rodea, con una cuerda en la garganta, yo vivo de tus dibujos. Son mi única alegría en esta prisión, en donde estoy por una injusticia de la vida”.

La carta concluye con un mensaje de esperanza: “Hijo, algún día nos volveremos a abrazar, porque lo imposible tarda un poco más. Tu padre que te ama”, concluyó el responsable de dejar ciega a la hoy senadora Fabiola Campillai.