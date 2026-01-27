El inicio de temporada de Esteban González en el fútbol mexicano ha sido bastante complicado. En las tres primeras fechas del Torneo Clausura, apenas suma un empate y dos derrotas con el Querétaro.

El entrenador campeón con Coquimbo Unido la temporada anterior en nuestro país no ha podido replicar lo realizado en la escuadra “pirata” con los “Gallos Blancos” y, en una reciente entrevista, entregó detalles de este complejo arranque de 2026.

“Estamos contentos. Ha sido un inicio muy intenso, pero ya empezamos a disfrutar lo que es el torneo, la competencia”, dijo el “Chino” en diálogo con Al Diálogo.

Uno de los factores que remarca el DT chileno para buscar el crecimiento del equipo en el corto plazo es el arribo de su familia a México. “Para que uno esté bien, tiene que estar con la familia. Yo estuve dos años y medio solo en Coquimbo, a 900 kilómetros de ellos. Cuando llega mi familia acá, ya no necesito nada más para rendir”, señaló el técnico.

En cuanto a sus primeras impresiones en su nuevo club, comentó que “me gustó mucho la organización del club. Hay respeto, hay orden, hay crecimiento. Cambiaron el gimnasio, se trabaja fuerte en musculación, el plantel ya nos estaba siguiendo. Hay mucho por crecer y eso es lo que más me seduce: crecer juntos”.

“Yo no coloco excusas. El fútbol es multifactorial, pero me quedo con los comportamientos que trabajamos y que se están viendo en la cancha. La tranquilidad que tengo es que el equipo genera situaciones claras. Para convertir, hay que llegar muchas veces, y eso lo estamos haciendo”, cerró Esteban González sobre el juego de su equipo.