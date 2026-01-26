A Caputto le preguntan por el ex DT de Coquimbo tras ganar la Supercopa y emociona con su respuesta: “Este título…”

Hernán Caputto, técnico de Coquimbo Unido, no ocultó su felicidad tras consagrarse campeón de la Supercopa 2026 luego de vencer por penales a Universidad Católica, y reconoció el legado del exentrenador del cuadro pirata Esteban González, quien dirigió a al equipo durante 2025.

“Hoy a mí me toca seguir generando gloria para estos jugadores, pero seguro que esto es del ‘Chino’ (González), de Miguel (Pinto) y de su cuerpo técnico. Nosotros colaboramos”, declaró en primera instancia a TNT Sports.

Luego, en conferencia de prensa, Caputto agregó: “Le agradezco a la gente que vino en masa y a la que no pudo venir y está festejando. Se lo merecen estas bestias competitivas que son los jugadores. Hoy llego a un equipo con hambre de gloria y cuando los equipos tienen esa hambre, se entregan por enteros".

“Pero no me quiero olvidar, porque a veces los entrenadores nos atribuimos cosas que sí, hay parte de mi mano en este mes que estoy, pero lo del Chino y lo de Miguel tienen mucho que ver en la construcción del equipo“, añadió.

Hernán Caputto y la drámatica tanda de penales

Por otro lado, el DT de Coquimbo Unido se refirió a la definición a penales en Viña del Mar y tuvo palabras para el héroe de la jornada, Diego Sánchez. “Tenemos un monstruo ahí que es Diego, que es un líder increíble junto con muchos otros jugadores”, afirmó.

“En ese momento uno también siente esa seguridad. Los jugadores la sentían y creo que hicimos cosas muy buenas dentro del partido para poder ganarlo. Pero bueno, tenía que ser un poco más apasionado esto, así que hay que disfrutarlo", complementó.

Por último, el extécnico de Universidad de Chile y Ñublense valoró la obtención de su primer título en la banca. “En la jerga futbolística, hoy toca bailar con la linda y hay que seguir bailando. Es la realidad. Cuando están este tipo de cosas que son positivas y tienes a futbolistas en momentos dulces, hay que disfrutarlo".

“Sin duda hay que disfrutarlo, pero saber que hay que tener los pies en la tierra, que empieza el torneo y se vienen cosas muy importantes. Ya el martes tenemos que volver a entrenar y a prepararnos", sentenció de cara a su estreno en el Campeonato Nacional ante Universidad de Concepción.